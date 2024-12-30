Россиянка, попавшая в ДТП в Таиланде, находится в тяжелом состоянии

По словам россиянина, 23 декабря семейная пара, приехавшая на отдых в Таиланд за два дня до этого, ехала на мопеде. При левом повороте на скорости около 30 километров в час Евгения и Светлану задел бортом ехавший навстречу и тоже выполнявший поворот автокран, который при маневре частично выехал на встречную полосу. Стальная балка, расположенная под высокой платформой крана, и предназначенная для того, чтобы при столкновении с легковым автомобилем со стороны борта не допустить заезда легкового авто под платформу и защитить от травм его пассажиров, оказалась плохо закреплена и вонзилась женщине в ногу выше колена. Балка пробила ногу насквозь, потом оторвалась от креплений и осталась в ноге упавшей с мотоцикла россиянки.