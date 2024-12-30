Россиянка, попавшая в ДТП в Таиланде, находится в тяжелом состоянии

«Страховая компания полностью выполнила обязательства перед нами, страховка была на 50 тысяч евро (1,7 миллиона таиландских бат, или около 5,1 миллиона рублей), и ее хватило только на первые неотложные операции, альтернативой которым была ампутация всей ноги», — сообщил агентству россиянин.
«Вчера нам выставили новый счет на последующие операции и лечение, сумма составляет почти 2,8 миллиона таиландских бат (8,8 миллиона рублей). Врачи хорошие, высококвалифицированные, и работают профессионально и с полной отдачей, но сам характер ранений таков, что необходимо сложное хирургическое вмешательство и дорогостоящие лечебные процедуры», — рассказал Евгений.
По словам россиянина, 23 декабря семейная пара, приехавшая на отдых в Таиланд за два дня до этого, ехала на мопеде. При левом повороте на скорости около 30 километров в час Евгения и Светлану задел бортом ехавший навстречу и тоже выполнявший поворот автокран, который при маневре частично выехал на встречную полосу. Стальная балка, расположенная под высокой платформой крана, и предназначенная для того, чтобы при столкновении с легковым автомобилем со стороны борта не допустить заезда легкового авто под платформу и защитить от травм его пассажиров, оказалась плохо закреплена и вонзилась женщине в ногу выше колена. Балка пробила ногу насквозь, потом оторвалась от креплений и осталась в ноге упавшей с мотоцикла россиянки.
Муж женщины, который тоже получил травму, у него были почти срезаны два пальца правой руки, до приезда «скорой» руками сжимал жене ногу выше рваной раны, чтобы минимизировать кровотечение.
«Крови было очень много, я зажимал Свете ногу, чтобы не было большой кровопотери. Рана была страшная, жена слабела на глазах, и мы там уже, практически, прощались, на этой обочине», — рассказал агентству Евгений.
«С места аварии нас “скорая” привезла в больницу района Тхаланг, но там врачи, оказав первую помощь и обработав раны, сразу сказали, что спасти ногу в их больнице невозможно, это можно сделать только в частной больнице Bangkok Phuket Hospital, где есть нужное оборудование, но для этого надо либо активизировать страховку, либо заплатить 400 тысяч таиландских бат депозита», — сообщил он, добавив, что в больнице Тхаланг могли только ампутировать ногу выше колена.
Пока Светлану и Евгения перевозили в Bangkok Phuket Hospital, мужчине удалось очень быстро собрать по родным и друзьям сумму, необходимую для депозита, а его родной брат с женой, с которыми они вместе приехали на Пхукет за несколько дней до аварии, успели съездить в полицейский участок, куда был доставлен разбитый мопед, и изъять из багажника под сиденьем паспорта супругов и другие документы, необходимые для активизации страхового полиса.
Первые две операции были произведены одна за другой и заняли больше семи часов.
«Светлане заменили часть кровеносных сосудов, пересадив несколько вен и артерий из левой ноги и добавив искусственные сосуды, убрали пораженную мышечную ткань и заменили ее собственными мышцами, тоже пересаженными из других мест, и соединили металлическими штырями и внешними фиксаторами сломанные кости», — сказал он.
«Теперь предстоит еще несколько операций, в том числе, через некоторое время, извлечение металлических штырей и фиксаторов, и установка вместо них металлических пластин, которые останутся на костях ноги навсегда. Кроме того, Свете необходимы регулярные сеансы в барокамере, где восстанавливающаяся кровеносная система ноги может получить достаточное количество кислорода», — добавил Евгений.
По его словам, полиция Пхукета пока не смогла определить виновную сторону в ДТП. В понедельник мужчине предстоит допрос, в котором будет участвовать русско-тайский переводчик.
Администратор русскоязычного паблика в таиландских соцсетях «Паттайя от А до Я» Светлана Шерстобоева, давно живущая в стране и часто оказывающая и организующая через паблик помощь россиянам, попавшим в тяжелые ситуации в Таиланде, сообщила РИА Новости, что в паблике идет сбор средств на счет Светланы Хоревой в одном из российских банков.
«Вчера один из наших подписчиков отправил Светлане 100 тысяч рублей, и другие участники паблика тоже помогают», — сказала она.