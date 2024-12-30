В МВД заявили об активизации телефонных мошенников перед Новым годом

Сначала злоумышленники пытаются заставить жертву пойти в банк, получить кредит и передать им денежные средства. Затем, когда человек начинает пытаться вернуть свои деньги, по указанию мошенников он сам совершает преступление, полагая, что участвует в специальной операции, которая поможет вернуть и средства, и изобличить виновных. «Фактически из потерпевшего человек превращается в обвиняемого в особо тяжком преступлении против общественной безопасности», — предупредили в МВД.