В МВД заявили об активизации телефонных мошенников перед Новым годом

«В преддверии наступления новогодних каникул отмечена повышенная активность со стороны мошенников по расшатыванию кредитно-финансовой системы и дестабилизации обстановки внутри нашего государства», — заявили в МВД.
Сначала злоумышленники пытаются заставить жертву пойти в банк, получить кредит и передать им денежные средства. Затем, когда человек начинает пытаться вернуть свои деньги, по указанию мошенников он сам совершает преступление, полагая, что участвует в специальной операции, которая поможет вернуть и средства, и изобличить виновных. «Фактически из потерпевшего человек превращается в обвиняемого в особо тяжком преступлении против общественной безопасности», — предупредили в МВД.
Так, за последние дни в Ставропольском крае, в Москве и Санкт-Петербурге, Курской, Московской, Ростовской, Тверской областях, а также других регионах России зафиксированы поджоги банкоматов, иного имущества кредитных организаций, автомобилей, в том числе принадлежащих МВД России, государственных учреждений.