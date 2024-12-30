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В ГАБТУ МО РФ прошли обыски по делу о злоупотреблении должностными полномочиями

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Следователи провели более 15 обысков в Главном автобронетанковом управлении (ГАБТУ) МО РФ и местам жительства должностных лиц управления по уголовному делу о злоупотреблении должностными полномочиями при выполнении гособоронзаказа. Как уточнили ТАСС в правоохранительных органах, у замначальника ГАБТУ генерал-майора Сергея Шаленого изъят мобильный телефон.

Источник: РИА "Новости"

«В ходе следственных действий в рамках уголовного дела о злоупотреблении должностными полномочиями вопреки интересам службы при выполнении гособоронзаказа в отношении должностных лиц ГАБТУ прошло более 15 обысков как в самом управлении, так и по адресам фактического проживания должностных лиц управления. Также в ходе обысков кроме изъятых документов, имеющих для следствия значение, изъят мобильный телефон у генерала Шаленого, который по делу проходит в статусе свидетеля», — сказал собеседник агентства.

Санкция статьи 201.1 УК РФ (злоупотребление полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа) предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы.

Официальными комментариями правоохранительных органов ТАСС пока не располагает.