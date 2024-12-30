В ГАБТУ МО РФ прошли обыски по делу о злоупотреблении должностными полномочиями

«В ходе следственных действий в рамках уголовного дела о злоупотреблении должностными полномочиями вопреки интересам службы при выполнении гособоронзаказа в отношении должностных лиц ГАБТУ прошло более 15 обысков как в самом управлении, так и по адресам фактического проживания должностных лиц управления. Также в ходе обысков кроме изъятых документов, имеющих для следствия значение, изъят мобильный телефон у генерала Шаленого, который по делу проходит в статусе свидетеля», — сказал собеседник агентства.