При пожаре в Таиланде пострадали несколько туристов

По данным канала, эта гостиница популярна у так называемых туристов-бэкпэкеров («рюкзачников»). Пожар начался на пятом этаже шестиэтажной гостиницы 29 декабря около 21:20 (17:20 мск).
Возгорание тушили пять экипажей пожарных автомобилей. Пожарным и персоналу гостиницы удалось спасти большинство постояльцев, но трое иностранных граждан не смогли выбраться. Еще пятеро иностранцев и два гражданина Таиланда получили ожоги и отравления продуктами горения.
Корреспонденты уточнили, что комната, в которой начался пожар, полностью выгорела. На пятом этаже гостиницы пожарные нашли жензину и двух мужчин. Всех троих спасти не удалось. Их гражданство и имена пока не установлены, так как при них не было никаких документов — вероятно, они сгорели во время пожара.
Большинство из 75 постояльцев отеля спасли сотрудники гостиницы, которые вывели и на улицу сразу после начала возгорания, остальных спасали пожарные.
По данным телеканала, из семи пострадавших двое — сотрудники гостиницы. Двое пострадавших являются гражданами Германии, один — гражданин Японии и еще один — гражданин Китая. Гражданство еще одного иностранца, получившего ожоги, пока не озвучили.