При пожаре в Таиланде пострадали несколько туристов

Корреспонденты уточнили, что комната, в которой начался пожар, полностью выгорела. На пятом этаже гостиницы пожарные нашли жензину и двух мужчин. Всех троих спасти не удалось. Их гражданство и имена пока не установлены, так как при них не было никаких документов — вероятно, они сгорели во время пожара.