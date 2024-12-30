Шесть человек, трое из которых дети, пострадали в пожарах на Среднем Урале

В Екатеринбурге накануне горело домашнее имущество на 2-х квадратных метрах в комнате на 7-м этаже девятиэтажного общежития. Спасатели с помощью спасустройств вывели из здания четырех человек, двое из них пострадали. Огонь потушили менее чем за полчаса.