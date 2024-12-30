Шесть человек, трое из которых дети, пострадали в пожарах на Среднем Урале

В Свердловской области за минувшие сутки зарегистрировано 23 пожара, в которых пострадали шесть человек. 52% пожаров произошли в жилом секторе, спасены 12 человек, сообщили в региональном МЧС.
В Екатеринбурге накануне горело домашнее имущество на 2-х квадратных метрах в комнате на 7-м этаже девятиэтажного общежития. Спасатели с помощью спасустройств вывели из здания четырех человек, двое из них пострадали. Огонь потушили менее чем за полчаса.
В Нижней Салде на улице Ломоносова огонь повредил имущество в квартире на 1-м этаже пятиэтажного жилого дома. В результате пожара пострадали четыре человека, в том числе трое детей. Возгорание было ликвидировано жителями до прибытия пожарных расчетов.
Под Верхней Пышмой в СНТ «Текстильщик» сгорел садовый дом на площади 60 квадратных метров. С огнем боролись 9 спасателей на двух спецмашинах.
Частный жилой дом и надворные постройки на площади 144 «квадрата» сгорели в Верхней Салде. Потушить возгорание удалось за 50 минут.
Три гаража сгорели в поселке Левиха под Кировградом. Площадь пожара составила 45 квадратных метров, его потушили за 28 минут.