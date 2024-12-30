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Подозреваемый в убийстве экстрадирован из России в Казахстан

Генеральной прокуратурой Республики Казахстан из Российской Федерации экстрадирован гражданин Казахстана для привлечения к уголовной ответственности за нанесение тяжких телесных повреждений, повлекших смерть потерпевшего, передает DKnews.kz.

Источник: Telegram/GenPr

В частности, злоумышленник, находясь в квартире потерпевшего в городе Костанай, в ходе совместного распития спиртных напитков, на почве неприязненных отношений, нанес множество ударов в область головы и тела потерпевшего, от чего последний скончался.

Желая избежать установленной ответственности, подозреваемый скрылся, в связи с чем был объявлен в международный розыск.

Будучи в розыске, подозреваемый совершил на территории России грабеж, за что был осужден российским судом.

После отбытия наказания в соседнем государстве, по запросу Генеральной прокуратуры Республики Казахстан он экстрадирован на Родину и в настоящее время водворен в следственный изолятор.

За нанесение тяжких телесных повреждений, повлекших смерть потерпевшего, ему грозит лишение свободы на срок от 8 до 12 лет.