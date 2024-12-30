Ричмонд
+13°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Гуляли по сугробам в летних кроссовках: в Челябинской области спасли заблудившихся в лесу туристов

В Челябинской области турист обморозил ноги, заблудившись в лесу.

Источник: Комсомольская правда

В Челябинской области спасли молодую пару, заблудившуюся в лесу.

Молодой человек и девушка отправились на прогулку в районе Уреньги. Экипироваться для вылазки на природу они не догадались — углубились в чащу леса в городской одежде и легких летних кроссовках.

— К счастью, горе-путешественников заметил местный житель. Он понял, что самостоятельно замерзающие городские жители выйти не смогут, и сообщил о ЧП спасателям, — рассказали в Поисково-спасательной службе Челябинской области.

Спасатели отыскали незадачливых туристов и на вездеходе эвакуировали из горной тайги. Путешественникам вызвали скорую помощь и не напрасно: при осмотре выяснилось, что у мужчины обморожение ног.