Гуляли по сугробам в летних кроссовках: в Челябинской области спасли заблудившихся в лесу туристов

В Челябинской области спасли молодую пару, заблудившуюся в лесу.
Молодой человек и девушка отправились на прогулку в районе Уреньги. Экипироваться для вылазки на природу они не догадались — углубились в чащу леса в городской одежде и легких летних кроссовках.
— К счастью, горе-путешественников заметил местный житель. Он понял, что самостоятельно замерзающие городские жители выйти не смогут, и сообщил о ЧП спасателям, — рассказали в Поисково-спасательной службе Челябинской области.
Спасатели отыскали незадачливых туристов и на вездеходе эвакуировали из горной тайги. Путешественникам вызвали скорую помощь и не напрасно: при осмотре выяснилось, что у мужчины обморожение ног.