В Крыму сгорели баня и жилой дом

Отмечается, что пожар вспыхнул в селе Перевальное.
«Сегодня утром загорелась баня на территории частного подворья. Совместными усилиями Федеральной противопожарной службы и “Пожарной охраны Республики Крым” пожар потушен на площади около 50 квадратных метров. Пострадавших нет», — сказано в сообщении.
Кроме того, накануне с огнем боролись в Бахчисарайском районе. Там загорелась кровля одноэтажного жилого дома в поселке городского типа Куйбышево.
«Площадь пожара 150 квадратных метров. В тушении участвовали 10 человек и три единицы техники. Пострадавших нет», — отметили в профильном ведомстве.
Ранее в Главке МЧС России по Крыму сообщали, что за 2024 год на полуострове сократилось количество пожаров, но увеличилось число жертв. В результате возгораний погибли 60 человек, рост составил 15%.