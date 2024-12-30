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В Крыму сгорели баня и жилой дом

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек — РИА Новости Крым. В Симферопольском районе Крыма утром 30 декабря загорелась баня в частном доме. Об этом сообщили в республиканском МЧС.

Отмечается, что пожар вспыхнул в селе Перевальное.

«Сегодня утром загорелась баня на территории частного подворья. Совместными усилиями Федеральной противопожарной службы и “Пожарной охраны Республики Крым” пожар потушен на площади около 50 квадратных метров. Пострадавших нет», — сказано в сообщении.

Кроме того, накануне с огнем боролись в Бахчисарайском районе. Там загорелась кровля одноэтажного жилого дома в поселке городского типа Куйбышево.

«Площадь пожара 150 квадратных метров. В тушении участвовали 10 человек и три единицы техники. Пострадавших нет», — отметили в профильном ведомстве.

Ранее в Главке МЧС России по Крыму сообщали, что за 2024 год на полуострове сократилось количество пожаров, но увеличилось число жертв. В результате возгораний погибли 60 человек, рост составил 15%.

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