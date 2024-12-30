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Милиция задержала троих иностранцев и минчанина, которым грозит до 15 лет

МВД сказало про задержание троих иностранцев и минчанина, им грозит до 15 лет.

Источник: Комсомольская правда

Милиция задержала троих иностранцев и минчанина, которым грозит до 15 лет. Подробности рассказали в пресс-службе Министерства внутренних дел.

Уточняется, что на троих иностранцев и жителя Минска, которые работали с одним и тем же интернет-магазином наркотиков, смогли выйти сотрудники наркоконтроля Минска совместно с коллегами из Оперативной таможни.

В сообщении сказано, что первым в момент раскладки запрещенных веществ по тайникам был задержан 28-летний гражданин соседней страны. Так, при нем, а также в съемной квартире было найдено и изъято более двух килограммов опасного пихотропа.

Затем милиция установила еще двоих соотечественников задержанного. Отмечается, что из закладок, которые 25 и 33-летний иностранцы оборудовали в лесных массивах, на съемной квартире было изъято более двух килограммов одного из опасных веществ, и более трех килограммов еще одного. Также были изъяты предметы, которые использовались для фасовки.

В МВД добавили, что последним милиция задержала 36-летнего минчанина. У него изъяли более 0,5 килограммов опасного вещества. Следователи завели уголовные дела в отношении фигурантов за незаконный оборот наркотиков с целью сбыта. Им грозит до 15 лет лишения свободы.

Ранее в Минске милиция задержала 28-летнего оптовика, которому грозит 15 лет тюрьмы.

Тем временем в Гомеле пьяный водитель с 1,7 промилле пытался убежать от ГАИ.

Кроме того, замдиректора минской фирмы разбил камнем дверь подъезда, где хотел согреться.