Милиция задержала троих иностранцев и минчанина, которым грозит до 15 лет

Затем милиция установила еще двоих соотечественников задержанного. Отмечается, что из закладок, которые 25 и 33-летний иностранцы оборудовали в лесных массивах, на съемной квартире было изъято более двух килограммов одного из опасных веществ, и более трех килограммов еще одного. Также были изъяты предметы, которые использовались для фасовки.