Милиция задержала троих иностранцев и минчанина, которым грозит до 15 лет. Подробности рассказали в пресс-службе Министерства внутренних дел.
Уточняется, что на троих иностранцев и жителя Минска, которые работали с одним и тем же интернет-магазином наркотиков, смогли выйти сотрудники наркоконтроля Минска совместно с коллегами из Оперативной таможни.
В сообщении сказано, что первым в момент раскладки запрещенных веществ по тайникам был задержан 28-летний гражданин соседней страны. Так, при нем, а также в съемной квартире было найдено и изъято более двух килограммов опасного пихотропа.
Затем милиция установила еще двоих соотечественников задержанного. Отмечается, что из закладок, которые 25 и 33-летний иностранцы оборудовали в лесных массивах, на съемной квартире было изъято более двух килограммов одного из опасных веществ, и более трех килограммов еще одного. Также были изъяты предметы, которые использовались для фасовки.
В МВД добавили, что последним милиция задержала 36-летнего минчанина. У него изъяли более 0,5 килограммов опасного вещества. Следователи завели уголовные дела в отношении фигурантов за незаконный оборот наркотиков с целью сбыта. Им грозит до 15 лет лишения свободы.
Ранее в Минске милиция задержала 28-летнего оптовика, которому грозит 15 лет тюрьмы.
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