По факту страшной автокатастрофы в Исаклинском районе возбудили уголовное дело

«По данному факту следственным отделом возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ. В ходе расследования будут допрошены водитель и пассажиры автобуса, очевидцы аварии, представители компании-перевозчика, назначены необходимые экспертизы, истребована и изучена документация, регламентирующая оказание услуг по перевозке граждан, выполнены иные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», — прокомментировали в СУ СК РФ по Самарской области.