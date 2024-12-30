Нижегородские врачи спасли часть руки подростку, взорвавшему петарду в ТЦ

Напомним, что страшное ЧП произошло в Нижнем Новгороде вечером 29 декабря. 13-летний подросток взорвал петарду прямо в переполненной зоне фудкорта одного из торговых центров. Судя по опубликованному видеоролику в соцсетях, дым заполонил весь зал и очень напугал посетителей, которые сразу начали убегать к эскалаторам.