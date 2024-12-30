Нижегородские врачи спасли часть руки подростку, взорвавшему петарду в ТЦ

Врачи смогли спасти часть руки 13-летнему подростку, взорвавшему петарду в торговом центре в Нижнем Новгороде. Об этом рассказал главред МИА «Стационар пресс» Алексей Никонов в своем телеграм-канале.
Хирургам удалось сохранить большой и указательный палец полностью. Операция длилась четыре часа.
— Это главное, ведь большой отвечает за хватательную функцию, — написал Алексей Никонов. — Чуть меньше повезло третьему, четвёртому и пятому пальцам, но и там врачи постарались сохранить всё максимально.
В настоящее время подросток находится в реанимации под круглосуточным наблюдением.
Напомним, что страшное ЧП произошло в Нижнем Новгороде вечером 29 декабря. 13-летний подросток взорвал петарду прямо в переполненной зоне фудкорта одного из торговых центров. Судя по опубликованному видеоролику в соцсетях, дым заполонил весь зал и очень напугал посетителей, которые сразу начали убегать к эскалаторам.
Следователи СК России устанавливают все обстоятельства произошедшего, в том числе место, где подросток приобрел петарду.