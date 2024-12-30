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В Ростове мужчина выжил после падения с Ворошиловского моста

Очевидцы рассказали о чудесном спасении ростовчанина.

Источник: Комсомольская правда

В центре донкой столицы, по словам очевидцев, с Ворошиловского моста упал мужчина. Ростовчанин оказался большим везунчиком. Поблизости дежурили спасатели. Они вовремя подоспели на лодке к мужчине и вытащили его из воды.

Информация о случившемся появилась в городских пабликах. Пользователи соцсетей активно обсуждают пост.

— Возможно, останется инвалидом, — написал один из подписчиков группы.

Но большинство пользователей считают, что мужчине невероятно повезло и теперь у него будет два Дня рождения.