В Ростове мужчина выжил после падения с Ворошиловского моста

В центре донкой столицы, по словам очевидцев, с Ворошиловского моста упал мужчина. Ростовчанин оказался большим везунчиком. Поблизости дежурили спасатели. Они вовремя подоспели на лодке к мужчине и вытащили его из воды.
Информация о случившемся появилась в городских пабликах. Пользователи соцсетей активно обсуждают пост.
— Возможно, останется инвалидом, — написал один из подписчиков группы.
Но большинство пользователей считают, что мужчине невероятно повезло и теперь у него будет два Дня рождения.