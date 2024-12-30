Четверых наркокурьеров с 8 кило наркотиков задержали в Минске

МИНСК, 30 дек — Sputnik. Четверых курьеров, работавших на один наркошоп, задержали сотрудники Минского наркоконтроля и Оперативной таможни, сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел Беларуси.
Первым задержали 28-летнего гражданина соседней страны — в момент раскладки запрещенных веществ по тайникам. У него в общей сложности нашли более 2 килограммов особо опасного психотропа 4-СМС.
Позже правоохранители установили двоих его «коллег»-соотечественников: в закладках, которые 25 и 33-летний мужчины сделали в лесных массивах и на съемных квартирах было обнаружено свыше 2 килограммов 4-СМС и свыше 3 кило психотропа «Альфа-PVP».
Последним оперативники задержали 36-летнего минчанина, у которого изъяли свыше полкило 4-СМС.
Следователями в отношении фигурантов возбуждены уголовные дела за незаконный оборот наркотиков с целью сбыта. Курьерам за совершенное преступление грозит до 15 лет лишения свободы.