Четверых наркокурьеров с 8 кило наркотиков задержали в Минске

Позже правоохранители установили двоих его «коллег»-соотечественников: в закладках, которые 25 и 33-летний мужчины сделали в лесных массивах и на съемных квартирах было обнаружено свыше 2 килограммов 4-СМС и свыше 3 кило психотропа «Альфа-PVP».