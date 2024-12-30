В Ленинградской области подростки снегом затушили «Вечный огонь»

Как сообщили в ведомстве, 28 декабря в администрации Кингисеппского района пожаловались, что в период примерно с 15:50 до 16:00 на мемориале «Роща пятисот» перестал гореть «Вечный огонь». Благодаря просмотру камер Городского мониторингового центра было установлено, что причиной прекращения работы «Вечного огня» являются два ребенка, скрывшихся с места происшествия.