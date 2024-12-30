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В Ленинградской области подростки снегом затушили «Вечный огонь»

В Ленинградской области в городе Кингисепп двое подростков затушили снегом газовую горелку Вечного огня на мемориале «Роща Пятисот». Об этом 30 декабря «Известиям» сообщил источник из МВД РФ по району.

Источник: РИА "Новости"

Как сообщили в ведомстве, 28 декабря в администрации Кингисеппского района пожаловались, что в период примерно с 15:50 до 16:00 на мемориале «Роща пятисот» перестал гореть «Вечный огонь». Благодаря просмотру камер Городского мониторингового центра было установлено, что причиной прекращения работы «Вечного огня» являются два ребенка, скрывшихся с места происшествия.

Газовая служба восстановила горение огня вечером того же дня.

29 декабря сотрудники Госавтоинспекции задержали двоих учеников четвертого и пятого класса. Предполагаемые злоумышленники были опрошены и переданы родителям. Результаты опроса были направлены в комиссию по делам несовершеннолетних.

Об инциденте сообщили в городскую прокуратуру.

Ранее, 28 декабря, сообщалось о задержании полицией 17-летнего подростка в Санкт-Петербурге, подозреваемого в поджоге отделения связи.