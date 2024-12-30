В Самарской области после ДТП с автобусом завели дело

«Следственным отделом возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). В ходе расследования будут допрошены водитель и пассажиры автобуса, очевидцы аварии, представители компании-перевозчика, назначены необходимые экспертизы, истребована и изучена документация, регламентирующая оказание услуг по перевозке граждан, выполнены иные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», — говорится в сообщении.
По данным ведомства, в результате столкновения автомобиля LADA Vesta и рейсового автобуса Yutong погибла женщина — водитель машины, пострадали еще несколько пассажиров автобуса, в том числе несовершеннолетние. По информации ГУ МЧС России по Самарской области, в ДТП пострадали двое мужчин и две девочки из легкового автомобиля и один ребенок из автобуса. На момент ДТП в автобусе находились 42 человека.