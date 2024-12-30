В Самарской области после ДТП с автобусом завели дело

По данным ведомства, в результате столкновения автомобиля LADA Vesta и рейсового автобуса Yutong погибла женщина — водитель машины, пострадали еще несколько пассажиров автобуса, в том числе несовершеннолетние. По информации ГУ МЧС России по Самарской области, в ДТП пострадали двое мужчин и две девочки из легкового автомобиля и один ребенок из автобуса. На момент ДТП в автобусе находились 42 человека.