Телеведущая Ирена Понарошку отсудила почти ₽600 тысяч у волгоградского бизнесмена

В суде она заявила, что не давала согласия использовать свое фото 2017 года, и за нарушение авторских прав потребовала с предпринимателя ₽550 тысяч + судебные издержки.
52-летний ИПшник из Волгограда Дмитрий А. с претензиями согласился не до конца. Он заявил, что ранее Ирена снимала видеорекламу с распаковкой какого-то полезного бокса, в котором в том числе были те самые БАДы. На основе этого Дмитрий решил, что можно бахнуть фоточку звезды на свой продукт и подписать, что она его одобрила. «Бизнес-партнёр» попросил снизить сумму компенсации до ₽18 тысяч, но не получилось.
Суд встал на сторону Понарошку и обязал бизнесмена заплатить ведущей в общей сложности ₽595 тысяч. В беседе с нами Ирена уточнила, что на момент общения решение ещё не вступило в законную силу.