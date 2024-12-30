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Телеведущая Ирена Понарошку отсудила почти ₽600 тысяч у волгоградского бизнесмена

Телеведущая Ирена Понарошку отсудила почти ₽600 тысяч у волгоградского бизнесмена за свою фотографию семилетней давности. По данным SHOT, 42-летняя блогерша Ирина Годизова (настоящее имя) увидела свой портрет в рекламе БАДов на маркетплейсе и сильно возмутилась.

Источник: Телеграм-канал Shot

В суде она заявила, что не давала согласия использовать свое фото 2017 года, и за нарушение авторских прав потребовала с предпринимателя ₽550 тысяч + судебные издержки.

52-летний ИПшник из Волгограда Дмитрий А. с претензиями согласился не до конца. Он заявил, что ранее Ирена снимала видеорекламу с распаковкой какого-то полезного бокса, в котором в том числе были те самые БАДы. На основе этого Дмитрий решил, что можно бахнуть фоточку звезды на свой продукт и подписать, что она его одобрила. «Бизнес-партнёр» попросил снизить сумму компенсации до ₽18 тысяч, но не получилось.

Суд встал на сторону Понарошку и обязал бизнесмена заплатить ведущей в общей сложности ₽595 тысяч. В беседе с нами Ирена уточнила, что на момент общения решение ещё не вступило в законную силу.