Телеведущая Ирена Понарошку отсудила почти ₽600 тысяч у волгоградского бизнесмена

52-летний ИПшник из Волгограда Дмитрий А. с претензиями согласился не до конца. Он заявил, что ранее Ирена снимала видеорекламу с распаковкой какого-то полезного бокса, в котором в том числе были те самые БАДы. На основе этого Дмитрий решил, что можно бахнуть фоточку звезды на свой продукт и подписать, что она его одобрила. «Бизнес-партнёр» попросил снизить сумму компенсации до ₽18 тысяч, но не получилось.