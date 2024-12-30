Рок-музыкант разгромил медцентр в Москве: подробности о происшествии

В Москве постоянный клиент одного из медицинских центров гемодиализа устроил в учреждении погром. Об этом сообщили «Аргументы и факты».
На протяжении длительного времени мужчина обследовался в медицинском центре. Однако перед новогодними праздниками он пришел в клинику в нетрезвом виде. Выпивший пациент стал кричать, что он опоздал, после чего разбил в центре окна и закрытые двери.
После погрома мужчина успокоился, сел в кресло для проведения процедуры гемодиализа и уснул. Сотрудники вызвали на место происшествия наряд Росгвардии. Силовики разбудили мужчину, но он принялся угрожать сотрудникам правоохранительных органов, утверждая, что может их «заколдовать». В итоге постоянного клиента центра задержали и отправили в отделение полиции для дальнейшего разбирательства.
О правонарушителе известно, что его зовут Сергей. Он играет в качестве барабанщика в одной из рок-групп. Теперь по факту действий задержанного будет проводиться проверка.
В соответствии с Кодексом об административных правонарушениях, мужчине может грозить ответственность за мелкое хулиганство в виде штрафа или помещения под арест на срок до 15 суток. Но могут наступить и более серьезные правовые последствия, если полицейские установят в его действиях признаки совершения уголовного преступления. Кроме того, медицинский центр может потребовать от мужчины компенсации причиненного помещению материального ущерба.