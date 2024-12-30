Рок-музыкант разгромил медцентр в Москве: подробности о происшествии

В соответствии с Кодексом об административных правонарушениях, мужчине может грозить ответственность за мелкое хулиганство в виде штрафа или помещения под арест на срок до 15 суток. Но могут наступить и более серьезные правовые последствия, если полицейские установят в его действиях признаки совершения уголовного преступления. Кроме того, медицинский центр может потребовать от мужчины компенсации причиненного помещению материального ущерба.