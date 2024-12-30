В акватории Амурского залива утонул рыбак

Сегодня мы писали о том, что на льду Амурского залива много рыбаков. Спустя пару часов произошла там трагедия. В акватории, прилегающей к острову Коврижка, неподалёку от города Владивосток, в воде, которая не замерзает, было обнаружено тело. Очевидец снял видео, на котором можно увидеть место происшествия.