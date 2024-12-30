В акватории Амурского залива утонул рыбак

Сегодня мы писали о том, что на льду Амурского залива много рыбаков. Спустя пару часов произошла там трагедия. В акватории, прилегающей к острову Коврижка, неподалёку от города Владивосток, в воде, которая не замерзает, было обнаружено тело. Очевидец снял видео, на котором можно увидеть место происшествия.
В видео автор говорит, что событие произошло сегодня. Человек, вероятно, не понимая опасности, вышел на хрупкий участок льда. Свидетель утверждает, что это случилось недалеко от острова Скребцова. Рыболовные принадлежности и тело были обнаружены в месте, где прочный лёд перемежается с опасными участками открытой воды.
«Вот здесь пошли майны, незамерзшие. Я разделся, чтобы подойти к утопленнику. Не знаю, почему он не утонул, а находится над водой. Видимо, не смотрел и шагнул в майну», — рассказал мужчина в видео, обнаруживший рыбака.
Несчастья на хрупком льду Приморья не ограничиваются одним случаем. Недавно один из рыбацких автомобилей ушёл под воду в районе Тавричанки.
Некоторые СМИ начали писать, что тело рыбака извлекли из воды спасатели и передали его сотрудникам полиции.