Сегодня на дорогах Красноярского края произошли крупные аварии

Сегодня на дорогах Красноярского края произошли два крупных дорожно-транспортных происшествия. В Емельяновском районе на 735 километре трассы Р-255 «Сибирь» столкнулись четыре автомобиля. Водитель Toyota Belta, 33-летний мужчина, выехал на встречную полосу, что привело к столкновению с грузовиком КамАЗ. После удара КамАЗ также оказался на полосе встречного движения и врезался в автомобили Nissan Patrol и Nissan Bluebird. В результате аварии пострадал пассажир автомобиля Nissan Bluebird, а водители Toyota Belta и Nissan Bluebird скончались в машине скорой помощи.