Сегодня на дорогах Красноярского края произошли крупные аварии

Сегодня на дорогах Красноярского края произошли два крупных дорожно-транспортных происшествия. В Емельяновском районе на 735 километре трассы Р-255 «Сибирь» столкнулись четыре автомобиля. Водитель Toyota Belta, 33-летний мужчина, выехал на встречную полосу, что привело к столкновению с грузовиком КамАЗ. После удара КамАЗ также оказался на полосе встречного движения и врезался в автомобили Nissan Patrol и Nissan Bluebird. В результате аварии пострадал пассажир автомобиля Nissan Bluebird, а водители Toyota Belta и Nissan Bluebird скончались в машине скорой помощи.
В Богучанском районе на 313 километре автодороги Канск-Абан-Богучаны 47-летний водитель Volkswagen Passat, находившийся в состоянии алкогольного опьянения (показания алкотестера составили 0,48 мг/л), выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Toyota Carina, которым управлял 41-летний водитель. Оба водителя были доставлены в Богучанскую больницу, а пассажирка автомобиля Toyota умерла на месте происшествия.
Госавтоинспекторы края призывают водителей перед выездом на загородную трассу соблюдать повышенное внимание и осторожность. Сотрудники ГИБДД все выходные будут проводить профилактические мероприятия по выявлению водителей в состоянии опьянения.