На западе Волгограда ночью сгорела фура, водитель погиб в огне

Кабина грузовика полыхала ночью с 29 на 30 декабря в Дзержинском районе Волгограда. На улице Краснополянской горела кабина «Вольво». Пламя было видно издалека и попало на видео. В пожаре погиб 62-летний водитель. Его тело нашли пожарные в обгоревшей кабине.
Как сообщили в ГУ МЧС по Волгоградской области, сообщение о пожаре в Дзержинском районе поступило в 23.49. К моменту приезда расчётов на место ЧП, кабина грузовика уже была охвачена огнем по всей площади. Ликвидировали пожар в 0.18. Его причину еще предстоит установить экспертам.