Ричмонд
+13°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На западе Волгограда ночью сгорела фура, водитель погиб в огне

Кабина грузовика полыхала в ночи в Дзержинском районе.

Источник: Комсомольская правда

Кабина грузовика полыхала ночью с 29 на 30 декабря в Дзержинском районе Волгограда. На улице Краснополянской горела кабина «Вольво». Пламя было видно издалека и попало на видео. В пожаре погиб 62-летний водитель. Его тело нашли пожарные в обгоревшей кабине.

Как сообщили в ГУ МЧС по Волгоградской области, сообщение о пожаре в Дзержинском районе поступило в 23.49. К моменту приезда расчётов на место ЧП, кабина грузовика уже была охвачена огнем по всей площади. Ликвидировали пожар в 0.18. Его причину еще предстоит установить экспертам.

пожары