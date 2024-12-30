На западе Волгограда ночью сгорела фура, водитель погиб в огне

Как сообщили в ГУ МЧС по Волгоградской области, сообщение о пожаре в Дзержинском районе поступило в 23.49. К моменту приезда расчётов на место ЧП, кабина грузовика уже была охвачена огнем по всей площади. Ликвидировали пожар в 0.18. Его причину еще предстоит установить экспертам.