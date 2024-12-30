Массовое ДТП произошло на «Тавриде» в Крыму — что известно

Об этом РИА Новости Крым сообщили в республиканском Главке МЧС России.
Отмечается, что машины столкнулись в районе села Чистенькое под Симферополем.
«Там туман и скользка дорога. В массовом ДТП в районе села Чистенькое на трассе “Таврида” пострадали люди. На месте находятся силы и средства МЧС России — сотрудники обследуют место аварии и обеспечивают пожарную безопасность», — отметили в чрезвычайном ведомстве.
На месте происшествия работает группировка РСЧС — всего 27 человек и девять единиц техники.
После столкновения машин перекрыты три полосы движения в сторону Бахчисарая.