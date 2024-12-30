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Массовое ДТП произошло на «Тавриде» в Крыму — что известно

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек — РИА Новости Крым. Массовое ДТП произошло утром в понедельник на трассе «Таврида» в Крыму.

Об этом РИА Новости Крым сообщили в республиканском Главке МЧС России.

Отмечается, что машины столкнулись в районе села Чистенькое под Симферополем.

«Там туман и скользка дорога. В массовом ДТП в районе села Чистенькое на трассе “Таврида” пострадали люди. На месте находятся силы и средства МЧС России — сотрудники обследуют место аварии и обеспечивают пожарную безопасность», — отметили в чрезвычайном ведомстве.

На месте происшествия работает группировка РСЧС — всего 27 человек и девять единиц техники.

После столкновения машин перекрыты три полосы движения в сторону Бахчисарая.