Массовое ДТП произошло на «Тавриде» в Крыму — что известно

«Там туман и скользка дорога. В массовом ДТП в районе села Чистенькое на трассе “Таврида” пострадали люди. На месте находятся силы и средства МЧС России — сотрудники обследуют место аварии и обеспечивают пожарную безопасность», — отметили в чрезвычайном ведомстве.