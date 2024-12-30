Оскорбившей рабочих в Москве по национальному признаку продлили арест

По версии следствия, женщина беспричинно, из хулиганских побуждений громко высказывалась, используя нецензурную брань, в адрес строителей, выражая вражду и ненависть к русской национальности. При этом она держала в руке предмет, конструктивно схожий с пистолетом, и произвела не менее двух холостых выстрелов в сторону мужчин, находившихся рядом. Ей предъявлено обвинение по ст. 213 УК РФ (хулиганство), которая предусматривает до семи лет лишения свободы.