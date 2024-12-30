Ричмонд
+13°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Оскорбившей рабочих в Москве по национальному признаку продлили арест

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Кузьминский суд Москвы продлил срок содержания под стражей Яне Джоган, которая угрожала рабочим и оскорбляла их по национальному признаку. Об этом ТАСС сообщили в суде.

Источник: РИА "Новости"

«Суд продлил меру пресечения в виде содержания под стражей Джоган Яне Николаевне на два месяца», — сказали в суде. Предыдущий срок ее ареста истекал 2 января.

Ранее Джоган напала на рабочих, которые делали ремонт в одном из домов столичного района Некрасовка.

По версии следствия, женщина беспричинно, из хулиганских побуждений громко высказывалась, используя нецензурную брань, в адрес строителей, выражая вражду и ненависть к русской национальности. При этом она держала в руке предмет, конструктивно схожий с пистолетом, и произвела не менее двух холостых выстрелов в сторону мужчин, находившихся рядом. Ей предъявлено обвинение по ст. 213 УК РФ (хулиганство), которая предусматривает до семи лет лишения свободы.