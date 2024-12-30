«Трупы валяются в снегу»: в поселке Челябинской области отравили множество собак

В поселке Межозерныйй Верхнеуральского района умирают собаки — домашние и бродячие. Трупы животных находят в сугробах и мусорных контейнерах.
Зооволонтеры уверены: кто-то травит животных.
— Сначала один, два трупа нашли, пошли хозяйские, дорогие, породистые, — рассказала жительница поселка Екатерина. — Трупы валялись в снегу, на мусорке, дети некоторые видели все это. Собаки умирали в муках.
Жители Межозерного не знают, как гулять с домашними собаками, ведь они могут найти в снегу ядовитую приманку. Опасаются, что отраву принесут домой на обуви игравшие в сугробах дети.
Добровольцы пытаются спасти четвероногих от мучительной смерти. Но выходить пока удалось только одного пса..