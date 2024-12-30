Пьяная россиянка упала в четырехметровую траншею и не смогла выбраться

До этого сообщалось, что в Петербурге собака спасла мужчину, замерзавшего на льду реки. Петербурженка прогуливалась с собакой вдоль берега реки, когда русский спаниель по кличке Чарли начал вести себя беспокойно. Собака принялась лаять и привлекать внимание хозяйки. Женщина заметила, что внимание питомца привлек мужчина, неподвижно лежавший на льду. Прохожая вызвала экстренные службы, замерзавшего удалось спасти. Он госпитализирован с обморожением.