Пьяная россиянка упала в четырехметровую траншею и не смогла выбраться

Инцидент произошел в ночь на 30 декабря: нетрезвая горожанка не заметила припорошенную снегом траншею, женщина оказалась на дне ямы глубиной около четырех метров.
На помощь ей пришли спасатели, с помощью веревок и лестницы женщину подняли на поверхность. Подробности о состоянии пострадавшей неизвестны.
До этого сообщалось, что в Петербурге собака спасла мужчину, замерзавшего на льду реки. Петербурженка прогуливалась с собакой вдоль берега реки, когда русский спаниель по кличке Чарли начал вести себя беспокойно. Собака принялась лаять и привлекать внимание хозяйки. Женщина заметила, что внимание питомца привлек мужчина, неподвижно лежавший на льду. Прохожая вызвала экстренные службы, замерзавшего удалось спасти. Он госпитализирован с обморожением.