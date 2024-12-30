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В Ростове потерявший сознание мужчина несколько часов пролежал на морозе

В Ростове на Сельмаше нашли мужчину без сознания.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону, на Сельмаше, прохожему стало плохо, он потерял сознание. Как рассказал очевидец в городском паблике, инцидент случился на оживленной улице. Казалось бы, вызвать скорую помощь не проблема.

Но люди просто проходили мимо. Только через несколько часов на место были вызваны врачи.

— На улице было минус два градуса. Многие просто прошли мимо, а ведь мужчина пролежал так несколько часов. Он мог умереть от переохлаждения. К счастью, к приезду «скорой помощи» человек был еще жив. Его отвезли в больницу, — написал очевидец в городских соцсетях.