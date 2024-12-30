В Липецкой области в ДТП погибли три человека

Авария произошла около 02:00 мск на 20-м км автодороги А-133 «Хлевное-Липецк». Сообщается, что автомобиль «Газель» выехал на встречную полосу и столкнулся с Lada Largus. «Газель» отбросило на грузовик Scania с прицепом, от удара «Газель» опрокинулась в кювет.
«В результате ДТП водители автомобилей “Газель” и Lada Largus погибли на месте ДТП до приезда скорой медицинской помощи, двое пассажиров 1982 и 1965 годов рождения автомобиля Lada Largus были доставлены в районную больницу для оказания медицинской помощи, позже пассажир 1982 года рождения скончался», — говорится в сообщении.
«Полицейские Хлевенского района устанавливают обстоятельства ДТП, в котором погибли три человека», — добавили в пресс-службе.