В Липецкой области в ДТП погибли три человека

Авария произошла около 02:00 мск на 20-м км автодороги А-133 «Хлевное-Липецк». Сообщается, что автомобиль «Газель» выехал на встречную полосу и столкнулся с Lada Largus. «Газель» отбросило на грузовик Scania с прицепом, от удара «Газель» опрокинулась в кювет.