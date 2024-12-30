BMW столкнулся с маршруткой под Житковичами: пострадали 3 человека

ДТП произошло около 23:50 в воскресенье, 29 декабря, на автодороге Р-88 «Житковичи — Давид-Городок — граница Украины». Водитель BMW столкнулся с маршруткой, двигавшей в попутном направлении. От удара микроавтобус вылетел с дороги и на поле опрокинулся.