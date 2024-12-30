Ричмонд
+13°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

BMW столкнулся с маршруткой под Житковичами: пострадали 3 человека

В настоящее время следователи ищут очевидцев ДТП, которые могут помочь в установлении обстоятельств аварии.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 30 дек — Sputnik. Следователи ищут очевидцев аварии с участием маршрутного такси и легкового автомобиля в Житковичском районе, в которой пострадали два человека, сообщили в Следственном комитете Беларуси.

ДТП произошло около 23:50 в воскресенье, 29 декабря, на автодороге Р-88 «Житковичи — Давид-Городок — граница Украины». Водитель BMW столкнулся с маршруткой, двигавшей в попутном направлении. От удара микроавтобус вылетел с дороги и на поле опрокинулся.

«Водитель немецкой иномарки бросил машину и скрылся с места происшествия», — сказали в СК.

В комитете также уточнили, что в больницу для обследования были доставлены 11 пассажиров маршрутки. По предварительным данным, госпитализация понадобилась 8-летнему ребенку и двум взрослым.

Позже правоохранителям удалось задержать 24-летнего мужчину, находившегося за рулем BMW: у него выявлены признаки алкогольного опьянения.

На месте ДТП работала следственно-оперативная группа. Следователи обратились к очевидцам ДТП с просьбой сообщить имеющуюся у них информацию по телефону: +375447738450.