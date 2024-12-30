Травмированием подростка закончилась драка в челябинском лицее

Как пишет информационное агентство «Ura.ru» инцидент имел место ещё 18 декабря, однако сообщить о нападении семья пострадавшего подростка решила только сейчас.
Предположительно драка произошла из-за конфликта на уроке в IT-лицее. Мать избитого подростка сообщила журналистам, что у ребёнка зафиксировано шесть переломов костей лица, в том числе носа и глазницы. Кроме того, подросток лишился зуба.
Ссылаясь на предположение медиков мать пострадавшего также указывает, что нападавший избил ученика кастетом или другим тяжёлым предметом, о чём свидетельствует характер и тяжесть полученных травм.