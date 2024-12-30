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Полицейские задержали мужчину, избившего ребёнка в Новосинеглазово

Об этом отчитались правоохранители столицы Южного Урала.

Источник: Reuters

Полицейские смогли найти и задержать мужчину, который нанёс несколько ударов ребёнку возле дворца культуры в посёлке Новосинеглазово.

В пресс-службе МВД по Челябинску рассказали, что 55-летний мужчина проживает в том же микрорайоне, что и жертва. Правоохранителям задержанный пояснил, что попытался разнять драку двух детей, поэтому и нанёс 10-летнему мальчику несколько ударов по голове.

В отношении виновника инцидента возбуждено дело об административном правонарушении по статье о нанесении побоев. Мать пострадавшего мальчика заявляет, что в момент избиения мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.