Полицейские задержали мужчину, избившего ребёнка в Новосинеглазово

Полицейские смогли найти и задержать мужчину, который нанёс несколько ударов ребёнку возле дворца культуры в посёлке Новосинеглазово.
В пресс-службе МВД по Челябинску рассказали, что 55-летний мужчина проживает в том же микрорайоне, что и жертва. Правоохранителям задержанный пояснил, что попытался разнять драку двух детей, поэтому и нанёс 10-летнему мальчику несколько ударов по голове.
В отношении виновника инцидента возбуждено дело об административном правонарушении по статье о нанесении побоев. Мать пострадавшего мальчика заявляет, что в момент избиения мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.