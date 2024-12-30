Полицейские задержали мужчину, избившего ребёнка в Новосинеглазово

В пресс-службе МВД по Челябинску рассказали, что 55-летний мужчина проживает в том же микрорайоне, что и жертва. Правоохранителям задержанный пояснил, что попытался разнять драку двух детей, поэтому и нанёс 10-летнему мальчику несколько ударов по голове.