Пьяный водитель BMW врезался в маршрутку с пассажирами под Житковичами и сбежал. Подробности рассказали в пресс-службе Следственного комитета.
Согласно данным следствия, в Житковичском районе в воскресенье, 29 декабря, около 23.50 водитель автомобиля BMW врезался в маршрутку, которая ехала в попутном направлении.
«Водитель немецкой иномарки бросил машину и скрылся с места происшествия», — сообщили в СК.
В ведомстве обратили внимание на то, что 11 человек из маршрутного такси было доставлено в больницу для медицинского обследования. По предварительным данным, в госпитализации нуждаются двое взрослых, а также восьмилетний ребенок.
В Следственном комитете подчеркнули, что водитель BMW был задержан с признаками алкогольного опьянения. Кроме того, сотрудники ведомства обращаются к очевидцам указанного дорожно-транспортного происшествия с просьбой сообщить информацию, которая у них имеется, по указанному телефону: +375447738450.
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