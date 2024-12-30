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Пьяный водитель BMW врезался в маршрутку с пассажирами под Житковичами и сбежал

В Житковичском районе пьяный водитель BMW врезался в маршрутку с пассажирами.

Источник: Комсомольская правда

Пьяный водитель BMW врезался в маршрутку с пассажирами под Житковичами и сбежал. Подробности рассказали в пресс-службе Следственного комитета.

Согласно данным следствия, в Житковичском районе в воскресенье, 29 декабря, около 23.50 водитель автомобиля BMW врезался в маршрутку, которая ехала в попутном направлении.

«Водитель немецкой иномарки бросил машину и скрылся с места происшествия», — сообщили в СК.

В ведомстве обратили внимание на то, что 11 человек из маршрутного такси было доставлено в больницу для медицинского обследования. По предварительным данным, в госпитализации нуждаются двое взрослых, а также восьмилетний ребенок.

В Следственном комитете подчеркнули, что водитель BMW был задержан с признаками алкогольного опьянения. Кроме того, сотрудники ведомства обращаются к очевидцам указанного дорожно-транспортного происшествия с просьбой сообщить информацию, которая у них имеется, по указанному телефону: +375447738450.

Ранее в Гомеле пьяный водитель с 1,7 промилле пытался убежать от ГАИ.

Тем временем бумажная водительская медсправка для ГАИ отменена в Минске.

Кстати, премьер Головченко сказал о росте зарплат и пенсий в Беларуси.