Верховный суд Беларуси признал карателя Смовского виновным в геноциде

МИНСК, 30 дек — Sputnik. Верховный суд Беларуси признал руководителя 118-го карательного батальона Константина Смовского виновным в геноциде белорусского народа в годы Великой Отечественной войны, передает корреспондент Sputnik.
«Смовский признан виновным в геноциде — действиях, совершенных с целью планомерного уничтожения полностью белорусского народа как национальной и этнической группы (…), то есть в совершении преступления, предусмотренного ст. 127 УК Республики Беларусь», — сказали во время оглашения приговора.
В соответствии со ст. 468−24 УПК в связи со смертью фигуранта обвинительный приговор вынесен без назначения наказания. В суде отметили, что он может быть обжалован и опротестован в апелляционную инстанцию ВС.
«Этот приговор, как я считаю, является еще одним подтверждением непреклонной решимости нашего государства бороться с любыми искажениями исторической правды, с любыми попытками обелить нацистских преступников, возвеличить их, героизировать и так далее. В случае со Смовским это особенно важно, поскольку в определенных странах и на Западе в том числе, где он умер, создан положительный образ этого человека».
Дела о геноциде
Это второй такой приговор в отношении карателя из 118-го батальона шуцманшафта, который орудовал на оккупированной территории БССР в годы войны. В начале 2024 года Верховный суд Беларуси признал палача Хатыни Владимира Катрюка виновным в геноциде.
По делу Катрюка и Смовского были вынесены обвинительные приговоры посмертно, без назначения наказания.
Во время прений государственный обвинитель Святослав Великий просил суд признать Смовского виновным в геноциде. В свою очередь адвокат Александр Гомбалевский заявил, что согласен с квалификаций деяний карателя и призвал вынести ему справедливый и законный приговор.
Палач Хатыни, руководитель 118-го карательного батальона Смовский обвиняется в убийстве более 400 человек, из которых более 130 детей. Смовский умер в США в 1960 году в возрасте 70 лет и никогда не привлекался к ответственности.