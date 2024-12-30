Верховный суд Беларуси признал карателя Смовского виновным в геноциде

«Этот приговор, как я считаю, является еще одним подтверждением непреклонной решимости нашего государства бороться с любыми искажениями исторической правды, с любыми попытками обелить нацистских преступников, возвеличить их, героизировать и так далее. В случае со Смовским это особенно важно, поскольку в определенных странах и на Западе в том числе, где он умер, создан положительный образ этого человека».