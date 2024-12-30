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В Гродненском районе гость украл у хозяев сейф с $3 тыс

30 декабря, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродненском районе мужчина пришел в гости и украл сейф с $3 тыс. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Гродненского облисполкома.

Как рассказали в ведомстве, 28 декабря в милицию обратился 32-летний житель д. Казимировка. Мужчина рассказал, что у него украли сейф, в котором находилось $3 тыс. Оперативники уголовного розыска Гродненского РОВД разобрались в обстоятельствах произошедшего.

Оказалось, что накануне родной брат потерпевшего пригласил в гости компанию для распития спиртного. Один из гостей, 39-летний мужчина, ранее несколько раз судимый, заметил хранилище в шкафу и забрал его, после чего вскрыл и тратил находившиеся там деньги на личные нужды.

Правоохранители изъяли сейф и часть похищенных денег. Подозреваемый задержан. Его действия Гродненским межрайонным отделом СК квалифицированы по статье «Кража, совершенная в крупном размере». Санкция статьи предусматривает наказание до семи лет лишения свободы.