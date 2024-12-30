В Гродненском районе гость украл у хозяев сейф с $3 тыс

Оказалось, что накануне родной брат потерпевшего пригласил в гости компанию для распития спиртного. Один из гостей, 39-летний мужчина, ранее несколько раз судимый, заметил хранилище в шкафу и забрал его, после чего вскрыл и тратил находившиеся там деньги на личные нужды.