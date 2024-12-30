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На побережье Анапы зафиксировали повторные выбросы мазута

КРАСНОДАР, 30 декабря. /ТАСС/. Повторные выбросы мазута зафиксированы на пляжах Анапы, в Темрюкском районе новых выбросов не обнаружено, сообщили в оперштабе Краснодарского края.

Источник: Александр Черных, Коммерсантъ

«В Темрюкском районе 30 декабря новых выбросов не зафиксировано. Работы продолжаются на всех участках, в том числе на том, который добавился накануне, — 7 км от мыса Тузла в сторону мыса Панагия. На береговой территории Анапы обнаружены повторные выбросы на отдельных участках пляжей — это небольшие пласты мазута у берега», — говорится в сообщении.

Мазут продолжают оперативно убирать сотрудники муниципалитетов, спасатели МЧС и добровольцы. Мониторинговые группы ежедневно проверяют состояние прибрежной полосы.

Береговую линию в Краснодарском крае, загрязненную мазутом, разделили на секторы и закрепили за всеми муниципалитетами региона, которые направили на ликвидацию последствий не менее 100 человек от каждого. По словам главы Крыма Сергея Аксенова, основной выброс затянуло в сторону Краснодарского края, в Крыму последствия разлива будут ликвидированы до начала туристического сезона.

экология