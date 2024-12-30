На береговой линии Анапы 30 декабря появились повторные выбросы мазута

Пласты мазута находятся у берега, и их уже начали убирать, говорится в сообщении. В очистке участвуют сотрудники муниципалитетов, спасатели МЧС и добровольцы.
О ситуации доложили мониторинговые группы, которые с раннего утра в ежедневном режиме проверяют состояние береговой линии.
В Темрюкском районе Кубани 30 декабря новых выбросов не обнаружено. Работы ведутся на всех участках, включая тот, который добавился накануне — 7 км от мыса Тузла в сторону мыса Панагия.
Ранее за сутки волонтеры из Краснодара собрали и вывезли 240 кубометров мусора с побережья Анапы после разлива мазута.