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На береговой линии Анапы 30 декабря появились повторные выбросы мазута

На побережье Анапы, на отдельных участках пляжей 30 декабря были обнаружены повторные выбросы мазута. Об этом сообщает Оперативный штаб Краснодарского края.

Источник: Коммерсантъ

Пласты мазута находятся у берега, и их уже начали убирать, говорится в сообщении. В очистке участвуют сотрудники муниципалитетов, спасатели МЧС и добровольцы.

О ситуации доложили мониторинговые группы, которые с раннего утра в ежедневном режиме проверяют состояние береговой линии.

В Темрюкском районе Кубани 30 декабря новых выбросов не обнаружено. Работы ведутся на всех участках, включая тот, который добавился накануне — 7 км от мыса Тузла в сторону мыса Панагия.

Ранее за сутки волонтеры из Краснодара собрали и вывезли 240 кубометров мусора с побережья Анапы после разлива мазута.

экология