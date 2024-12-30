Крушение самолета в Южной Корее: что думают эксперты о происшествии

В международном аэропорту Муан в Республике Корея 29 декабря 2024 года потерпел крушение самолет Boeing. Правительство страны сообщило, что на борту воздушного судна находился 181 человек.
Сейчас власти Южной Кореи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Пока приоритетной версией остается столкновение самолета с птицами. Несколько птиц, считают следственные органы, попали в двигатель лайнера, после чего возникла неисправность шасси и сесть самолет не смог. При попытке второго захода на взлетно-посадочную полосу воздушное судно не смогло уменьшить скорость и столкнулось с ограждением.
В беседе со Sky News эксперт по безопасности полетов Дэвид Лирмаунт назвал сам факт наличия данного бетонного забора в конце взлетно-посадочной полосы «граничащим с преступлением». Южнокорейские эксперты придерживаются аналогичного мнения. Если бы на взлетно-посадочной полосе отсутствовало бы прочное заграждение, то самолет, по их мнению, мог бы проехать дальше и остановиться в поле.
Заместитель директора Хабаровского Авиционно-спортивного клуба по летной подготовке Юрий Бордунов рассказал «Известиям», что при отсутствии бетонного ограждения неисправность с шасси и аварийная посадка самолета не привели бы к таким трагическим последствиям. В качестве причины произошедшего эксперт рассматривает возможность попадания птицы в двигатель. Во время посадки экипаж мог не опускать нос самолета, либо отказал реверс, считает специалист.