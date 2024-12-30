Крушение самолета в Южной Корее: что думают эксперты о происшествии

В беседе со Sky News эксперт по безопасности полетов Дэвид Лирмаунт назвал сам факт наличия данного бетонного забора в конце взлетно-посадочной полосы «граничащим с преступлением». Южнокорейские эксперты придерживаются аналогичного мнения. Если бы на взлетно-посадочной полосе отсутствовало бы прочное заграждение, то самолет, по их мнению, мог бы проехать дальше и остановиться в поле.