Авиакатастрофа под Актау: в IATA сделали заявление

«Гражданские самолеты никогда не должны быть преднамеренной или случайной целью военных операций. Большая вероятность того, что рейс № 8243 авиакомпании “Азербайджанские авиалинии” мог стать жертвой военных операций, на что указали несколько правительств, включая Россию и Азербайджан, делает первостепенной задачей проведение тщательного, прозрачного и беспристрастного расследования. Мир с нетерпением ждет требуемой публикации промежуточного отчета в течение 30 дней в соответствии с международными обязательствами, согласованными в Чикагской конвенции. И если будет сделан вывод, что ответственность за эту трагедию лежит на участниках конфликта, то виновные должны быть привлечены к ответственности и преданы правосудию», — сказал генеральный директор IATA Уилли Уолш.