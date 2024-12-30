Авиакатастрофа под Актау: в IATA сделали заявление

«Международная ассоциация воздушного транспорта призвала к тщательному, беспристрастному и прозрачному расследованию трагической катастрофы рейса № 8243 “Азербайджанских авиалиний”, произошедшей 25 декабря 2024 года. Такое расследование должно проводиться в соответствии с положениями Приложения № 13 к Чикагской конвенции, которое требует публикации промежуточного отчета в течение 30 дней с момента катастрофы», — заявили в организации.
Отмечается, что призыв ассоциации воздушного пространства последовал за заявлениями правительств России и Азербайджана, подтвердившими, что трагический инцидент произошел в российском воздушном пространстве — в непосредственной близости от места проведения военных операций.
«Гражданские самолеты никогда не должны быть преднамеренной или случайной целью военных операций. Большая вероятность того, что рейс № 8243 авиакомпании “Азербайджанские авиалинии” мог стать жертвой военных операций, на что указали несколько правительств, включая Россию и Азербайджан, делает первостепенной задачей проведение тщательного, прозрачного и беспристрастного расследования. Мир с нетерпением ждет требуемой публикации промежуточного отчета в течение 30 дней в соответствии с международными обязательствами, согласованными в Чикагской конвенции. И если будет сделан вывод, что ответственность за эту трагедию лежит на участниках конфликта, то виновные должны быть привлечены к ответственности и преданы правосудию», — сказал генеральный директор IATA Уилли Уолш.