20 лет за разбой: суд вынес приговор мужчине, убившему пожилого хабаровчанина

По информации следствия, в феврале 2024 года нетрезвый грабитель решил напасть на незнакомца. Мотивацией такого поступка была кража чужого автомобиля. Преступник нанёс множество ударов руками, ногами, металлической трубой и лопатой по голове и телу пожилого мужчины. После этого он угнал автомобиль. Общий ущерб был оценен в 229 тысячи рублей. Жертва грабителя была срочно госпитализирована, но, к сожалению, мужчина умер от полученных травм.