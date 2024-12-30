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20 лет за разбой: суд вынес приговор мужчине, убившему пожилого хабаровчанина

Суд Хабаровска признал 38-летнего мужчину виновным в убийстве человека, находившегося в беспомощном состоянии, а также в грабеже с нанесением тяжкого вреда здоровью, сообщает СУ СК РФ по Хабаровскому краю и ЕАО.

Источник: AP 2024

Суд Хабаровска признал 38-летнего мужчину виновным в убийстве человека, находившегося в беспомощном состоянии, а также в грабеже с нанесением тяжкого вреда здоровью, сообщает СУ СК РФ по Хабаровскому краю и ЕАО.

По информации следствия, в феврале 2024 года нетрезвый грабитель решил напасть на незнакомца. Мотивацией такого поступка была кража чужого автомобиля. Преступник нанёс множество ударов руками, ногами, металлической трубой и лопатой по голове и телу пожилого мужчины. После этого он угнал автомобиль. Общий ущерб был оценен в 229 тысячи рублей. Жертва грабителя была срочно госпитализирована, но, к сожалению, мужчина умер от полученных травм.

Известно, что ранее злоумышленник уже имел судимости, в том числе за кражу.

Суд приговорил мужчину к 20 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии особого режима.