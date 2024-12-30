В массовом ДТП на «Тавриде» в Крыму столкнулись 19 машин — ранены трое

О массовой аварии в районе села Чистенькое под Симферополем РИА Новости Крым в сообщили в республиканском Главке МЧС России. Отмечалось, что в ДТП пострадали люди.
«По предварительным данным, 30 декабря около в 8:40 на автодороге Дубки — Левадки вблизи села Чистенькое из-за плохих погодных условий (тумана) произошло массовое ДТП с участием 19 автомобилей. Предварительно пострадал три человека», — сказано сообщении.
Как добавили в республиканской прокуратуре, по данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
По данным МЧС России, на месте работают девять специалистов и три единицы техники чрезвычайного ведомства.