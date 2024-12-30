В Красноярском крае в ДТП погиб человек

«Предварительно, сегодня на 140-м км автодороги “Саяны” водитель автомобиля Toyota Corona выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Honda Vezel. В результате аварии 25-летняя пассажирка Toyota погибла на месте. Оба водителя и два пассажира Honda, среди которых ребенок, с травмами доставлены в районную больницу», — говорится в сообщении.