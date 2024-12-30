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В Красноярском крае в ДТП погиб человек

КРАСНОЯРСК, 30 декабря. /ТАСС/. Один человек погиб и четверо, в том числе ребенок, получили травмы в ДТП в Курагинском районе Красноярского края. Об этом сообщает Госавтоинспекция Красноярского края.

Источник: РИА "Новости"

«Предварительно, сегодня на 140-м км автодороги “Саяны” водитель автомобиля Toyota Corona выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Honda Vezel. В результате аварии 25-летняя пассажирка Toyota погибла на месте. Оба водителя и два пассажира Honda, среди которых ребенок, с травмами доставлены в районную больницу», — говорится в сообщении.

Установлено, что водитель и пассажир Toyota не использовали ремни безопасности. «В настоящее время на месте происшествия следственно-оперативной группой проводятся необходимые мероприятия по установлению причин и обстоятельств ДТП», — пояснили в Госавтоинспекции.