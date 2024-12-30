Пассажирка избила супружескую пару в петербургском метро

До этого сообщалось, что в московском метро мужчина сделал незнакомцу замечание и получил ножевое ранение. Пассажир вытащил из сумки нож и попытался перерезать им горло соседу по вагону. Однако стоявший рядом мужчина вовремя отстранил руку вооруженного пассажира, после чего хулиган убрал нож и покинул место происшествия. Спустя несколько часов нападавшего задержали по месту жительства, возбуждено уголовное дело.