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Мингорсуд вынес приговор по делу стендап-комика Комиссаренко

30 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минский городской суд вынес приговор по делу стендап-комика Вячеслава Комиссаренко, обвиняемого по трем статьям УК, передает корреспондент БЕЛТА.

Источник: Слава Комиссаренко

Дело рассматривалось в порядке специального производства. Суд постановил признать Вячеслава Комиссаренко виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст. 130 ч.1 (разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни), ст. 367 ч.2 (клевета в отношении Президента Республики Беларусь), ст. 368 ч.1 (оскорбление Президента Республики Беларусь) УК.

По совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний Минский городской суд назначил Вячеславу Комиссаренко наказание в виде лишения свободы на срок шесть лет с отбыванием в исправительной колонии в условиях общего режима.