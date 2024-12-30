В Минске заочно приговорили комика Комиссаренко к шести годам лишения свободы

Как сообщает агентство БелТА, Комиссаренко также признан виновным в разжигании расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни. В соответствии с решением суда, обвиняемый должен отбывать наказание в колонии общего режима. Приговор может быть обжалован и опротестован в установленном законом порядке.