В Минске заочно приговорили комика Комиссаренко к шести годам лишения свободы

Как сообщает агентство БелТА, Комиссаренко также признан виновным в разжигании расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни. В соответствии с решением суда, обвиняемый должен отбывать наказание в колонии общего режима. Приговор может быть обжалован и опротестован в установленном законом порядке.
Следственный комитет Белоруссии в августе 2024 года сообщил о начале специального производства по делу в отношении находящегося за рубежом Комиссаренко. Следствие предлагало тогда обвиняемому явиться в Центральный районный отдел Следственного комитета по городу Минску.
Ранее в Белоруссии законодательно была установлена процедура специального (заочного) производства в отношении лиц, находящихся за рубежом, для последующего их привлечения к уголовной ответственности.