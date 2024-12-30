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В Минске заочно приговорили комика Комиссаренко к шести годам лишения свободы

МИНСК, 30 декабря. /ТАСС/. Минский городской суд заочно приговорил стендап-комика Вячеслава Комиссаренко к шести годам лишения свободы, признав его виновным по ряду статей уголовного кодекса, среди которых оскорбление и клевета в отношении президента Белоруссии Александра Лукашенко.

Источник: Слава Комиссаренко

Как сообщает агентство БелТА, Комиссаренко также признан виновным в разжигании расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни. В соответствии с решением суда, обвиняемый должен отбывать наказание в колонии общего режима. Приговор может быть обжалован и опротестован в установленном законом порядке.

Следственный комитет Белоруссии в августе 2024 года сообщил о начале специального производства по делу в отношении находящегося за рубежом Комиссаренко. Следствие предлагало тогда обвиняемому явиться в Центральный районный отдел Следственного комитета по городу Минску.

Ранее в Белоруссии законодательно была установлена процедура специального (заочного) производства в отношении лиц, находящихся за рубежом, для последующего их привлечения к уголовной ответственности.

СК