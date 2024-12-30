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«ВкусВилл» заблокировал партию пельменей из-за информации Роспотребнадзора

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. «ВкусВилл» заявил РИА Новости, что после информации Роспотребнадзора о выявленных нарушениях в «Пельмени мясное ассорти, 1 кг», заблокировал партию к реализации и приостановил новые поставки от поставщика.

Источник: РИА "Новости"

Ранее в Telegram-каналах появилась информация об отравлении пельменями «Мясное ассорти» (производитель ООО «Чали» из Орловской области), купленных во «ВкусВилле».

«Как только 23 декабря мы получили информацию от Роспотребнадзора о выявленных нарушениях в продукции “Пельмени мясное ассорти, 1 кг” от даты производства 07.11.2024, то в этот же день заблокировали данную партию к реализации, обе позиции, представленные в двух разных фасовках. Также запланированы дополнительные проверки продукции и поставщика. На сегодняшний день, продукции из этой партии нет как в ассортименте доставки, так и в наших магазинах. Кроме того, мы приостановили новые поставки данной позиции от поставщика», — сообщил ритейлер.

В компании рассказали, что когда она получила обращение от покупателя, то сразу же направила на дополнительные лабораторные проверки образец из партии, на которую поступила жалоба («Пельмени мясное ассорти, 1 кг» от даты производства 30.10.2024). Две разные внешние лаборатории не выявили нарушений в продукте.

Кроме того, по системе контроля качества вся продукция «ВкусВилл» проходит регулярные лабораторные проверки. Пельмени от «Чали» также проверялись в сентябре, нарушений не было выявлено.

«Важно помнить, что пельмени — это сырой мясной полуфабрикат, которому требуется правильная термическая обработка (более 70°С), благодаря которой продукт становится безопасен», — добавили там.

Роспотребнадзор