«ВкусВилл» заблокировал партию пельменей из-за информации Роспотребнадзора

Ранее в Telegram-каналах появилась информация об отравлении пельменями «Мясное ассорти» (производитель ООО «Чали» из Орловской области), купленных во «ВкусВилле».
«Как только 23 декабря мы получили информацию от Роспотребнадзора о выявленных нарушениях в продукции “Пельмени мясное ассорти, 1 кг” от даты производства 07.11.2024, то в этот же день заблокировали данную партию к реализации, обе позиции, представленные в двух разных фасовках. Также запланированы дополнительные проверки продукции и поставщика. На сегодняшний день, продукции из этой партии нет как в ассортименте доставки, так и в наших магазинах. Кроме того, мы приостановили новые поставки данной позиции от поставщика», — сообщил ритейлер.
В компании рассказали, что когда она получила обращение от покупателя, то сразу же направила на дополнительные лабораторные проверки образец из партии, на которую поступила жалоба («Пельмени мясное ассорти, 1 кг» от даты производства 30.10.2024). Две разные внешние лаборатории не выявили нарушений в продукте.
Кроме того, по системе контроля качества вся продукция «ВкусВилл» проходит регулярные лабораторные проверки. Пельмени от «Чали» также проверялись в сентябре, нарушений не было выявлено.
«Важно помнить, что пельмени — это сырой мясной полуфабрикат, которому требуется правильная термическая обработка (более 70°С), благодаря которой продукт становится безопасен», — добавили там.