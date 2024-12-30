«ВкусВилл» заблокировал партию пельменей из-за информации Роспотребнадзора

«Как только 23 декабря мы получили информацию от Роспотребнадзора о выявленных нарушениях в продукции “Пельмени мясное ассорти, 1 кг” от даты производства 07.11.2024, то в этот же день заблокировали данную партию к реализации, обе позиции, представленные в двух разных фасовках. Также запланированы дополнительные проверки продукции и поставщика. На сегодняшний день, продукции из этой партии нет как в ассортименте доставки, так и в наших магазинах. Кроме того, мы приостановили новые поставки данной позиции от поставщика», — сообщил ритейлер.