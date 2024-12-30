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10-летняя девочка и женщина погибли в ДТП в Иркутской области

Водитель отечественного транспорт при обгоне впереди идущего грузовика с полуприцепом столкнулся со встречной иномаркой, которую от удара отбросило на фуру в Тайшетском районе.

Источник: УГИБДД по Иркутской области

Ребёнок и женщина погибли при столкновении трёх машин в Тайшетском районе 30 декабря. Авария произошла на федеральной трассе Р-255 «Сибирь». Об этом irk.aif.ru сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции по Иркутской области.

«Водитель машины “Лада Приора” при обгоне впереди идущего грузовика “ДонгФенг” с полуприцепом столкнулся со встречным автомобилем “Тойота Премио”, который от удара отбросило на фуру», — рассказали АиФ-Иркутск в ГИБДД.

В результате дорожно-транспортного происшествия на месте погибли два пассажира — 10-летняя девочка и 62-летняя женщина. В аварии пострадали оба водителя и двое пассажиров легковых машин.

На место происшествия выехали сотрудники полиции. Они выяснили, что у водителя отечественного транспорта нет водительских прав. Сейчас полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего. Тайшетская межрайонная прокуратура контролирует проверку.

Ранее на трассе «Вилюй» рейсовый автобус столкнулся с грузовиком. В результате аварии погибли два человека.