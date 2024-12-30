10-летняя девочка и женщина погибли в ДТП в Иркутской области

Ребёнок и женщина погибли при столкновении трёх машин в Тайшетском районе 30 декабря. Авария произошла на федеральной трассе Р-255 «Сибирь». Об этом irk.aif.ru сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции по Иркутской области.