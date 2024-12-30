В Керченском проливе очистили от мазута 29,5 тыс. кв. м акватории

«По состоянию на 30 декабря в акватории Керченского пролива собрано 25 тонн нефтеводяной смеси, площадь акватории, которую обработали сорбентом и с которой собрали нефтепродукты — 29,5 тыс. кв. м. На тех участках, где это эффективно, установили 460 метров боновых заграждений, 250 из них — вокруг кормовой части “Волгонефть-239”, которую выбросило на мель в районе п. Тамань», — говорится в сообщении.
Береговую линию в Краснодарском крае, загрязненную мазутом, разделили на секторы и закрепили за всеми муниципалитетами региона, которые направили на ликвидацию последствий не менее 100 человек от каждого. По словам главы Крыма Сергея Аксенова, основной выброс затянуло в сторону Краснодарского края, в Крыму последствия разлива будут ликвидированы до начала туристического сезона.