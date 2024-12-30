29 декабря в 12.15 в МЧС поступило сообщение об обнаружении утонувшего мужчины в реке Западная Двина возле д. Труды Миорского района Витебской области.
Работниками МЧС извлечен из воды гражданин 2006 года рождения.
30 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Миорском районе в Западной Двине утонул мужчина. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.
29 декабря в 12.15 в МЧС поступило сообщение об обнаружении утонувшего мужчины в реке Западная Двина возле д. Труды Миорского района Витебской области.
Работниками МЧС извлечен из воды гражданин 2006 года рождения.