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В Миорском районе в Западной Двине утонул мужчина

30 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Миорском районе в Западной Двине утонул мужчина. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.

29 декабря в 12.15 в МЧС поступило сообщение об обнаружении утонувшего мужчины в реке Западная Двина возле д. Труды Миорского района Витебской области.

Работниками МЧС извлечен из воды гражданин 2006 года рождения.

несчастный случай