Две женщины погибли при пожаре в частном доме в Перми

Ночью 29 декабря в частном доме по улице Конструкторской произошло возгорание, по предварительным данным, его причиной стало неосторожное обращение с электроприборами. В ходе тушения пожара обнаружены тела двух женщин 1943-го и 1960 года рождения.
Как сообщили в СУ СК по Пермскому краю, следователь провел осмотр места происшествия, проводятся необходимые судебные экспертизы для установления причин пожара и гибели людей. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
По данным МЧС Пермского края, огонь охватил 120 квадратных метров жилого одноэтажного дома с надворными постройками. В тушении пожара были задействованы 48 сотрудников и 10 единиц техники.