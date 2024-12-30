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Две женщины погибли при пожаре в частном доме в Перми

Следователи устанавливают обстоятельства гибели двух женщин во время пожара в Перми. Процессуальную проверку по этому факту проводит следственный отдел по Индустриальному району города Пермь следственного управления СК РФ по Пермскому краю.

Ночью 29 декабря в частном доме по улице Конструкторской произошло возгорание, по предварительным данным, его причиной стало неосторожное обращение с электроприборами. В ходе тушения пожара обнаружены тела двух женщин 1943-го и 1960 года рождения.

Как сообщили в СУ СК по Пермскому краю, следователь провел осмотр места происшествия, проводятся необходимые судебные экспертизы для установления причин пожара и гибели людей. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

По данным МЧС Пермского края, огонь охватил 120 квадратных метров жилого одноэтажного дома с надворными постройками. В тушении пожара были задействованы 48 сотрудников и 10 единиц техники.

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