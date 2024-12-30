В Приангарье в ДТП с тремя машинами погибли два человека

«В Тайшетском районе сотрудники Госавтоинспекции работают на месте столкновения трех транспортных средств. Дорожный инцидент произошел в районе 13:30 (09:30 мск) на 1 253-м километре (+700 метров) федеральной трассы Р-255 “Сибирь” в Тайшетском районе. В результате случившегося женщина, а также 10-летняя девочка, находившиеся на пассажирских сидениях, погибли на месте. В медицинское учреждение также доставлены оба водителя и 2 пассажира с легковых автомобилей», — говорится в сообщении.