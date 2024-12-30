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В Ждановичах в водохранилище Дрозды утонул мужчина

30 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Ждановичах в водохранилище Дрозды утонул мужчина. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.

Источник: belta.by

29 декабря в 9.55 в МЧС поступило сообщение об обнаружении утонувшего мужчины в водохранилище Дрозды в агрогородке Ждановичи Минского района.

Работниками МЧС извлечено из воды тело мужчины 2001 года рождения.

несчастный случай