29 декабря в 9.55 в МЧС поступило сообщение об обнаружении утонувшего мужчины в водохранилище Дрозды в агрогородке Ждановичи Минского района.
Работниками МЧС извлечено из воды тело мужчины 2001 года рождения.
30 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Ждановичах в водохранилище Дрозды утонул мужчина. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.
29 декабря в 9.55 в МЧС поступило сообщение об обнаружении утонувшего мужчины в водохранилище Дрозды в агрогородке Ждановичи Минского района.
Работниками МЧС извлечено из воды тело мужчины 2001 года рождения.