В Германии полиция ранила украинского беженца с топором

«Появились новые детали после стрельбы полицейских на территории фирмы в Хиршберге в субботу — пострадавший был психически болен… Около полудня на улице Бергштрассе в Хиршберге, расположенного около города Маннхейм в федеральной земле Баден-Вюртемберг, он устроил скандал, размахивая ножом и топором, из-за чего шеф фирмы вызвал полицию. Так как мужчина угрожающе побежал с оружием на правоохранителей, в него выстрелили. Владислав О. с Украины получил тяжелое ранение», — пишет издание.