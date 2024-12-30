В Германии полиция ранила украинского беженца с топором

«Появились новые детали после стрельбы полицейских на территории фирмы в Хиршберге в субботу — пострадавший был психически болен… Около полудня на улице Бергштрассе в Хиршберге, расположенного около города Маннхейм в федеральной земле Баден-Вюртемберг, он устроил скандал, размахивая ножом и топором, из-за чего шеф фирмы вызвал полицию. Так как мужчина угрожающе побежал с оружием на правоохранителей, в него выстрелили. Владислав О. с Украины получил тяжелое ранение», — пишет издание.
По информации Bild, мужчина уже два года проживает на территории Германии в общежитии для беженцев. Как заявил изданию его друг и священник, Владислав «страдает от шизофрении и депрессии», а в целом он «чудесный и дружелюбный молодой человек».
Газета сообщает, в субботу вечером раненный мужчина перенес экстренную операцию, и о его нынешнем состоянии пока ничего неизвестно. Правоохранители сейчас выясняют, что побудило 26-летнего молодого человека взяться за оружие.