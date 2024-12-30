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В Германии полиция ранила украинского беженца с топором

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Полиция немецкого города Хиршберг в федеральной земле Баден-Вюртемберг тяжело ранила больного шизофренией украинского беженца, который пытался напасть на правоохранителей с топором и ножом, сообщает газета Bild.

Источник: © РИА Новости

«Появились новые детали после стрельбы полицейских на территории фирмы в Хиршберге в субботу — пострадавший был психически болен… Около полудня на улице Бергштрассе в Хиршберге, расположенного около города Маннхейм в федеральной земле Баден-Вюртемберг, он устроил скандал, размахивая ножом и топором, из-за чего шеф фирмы вызвал полицию. Так как мужчина угрожающе побежал с оружием на правоохранителей, в него выстрелили. Владислав О. с Украины получил тяжелое ранение», — пишет издание.

По информации Bild, мужчина уже два года проживает на территории Германии в общежитии для беженцев. Как заявил изданию его друг и священник, Владислав «страдает от шизофрении и депрессии», а в целом он «чудесный и дружелюбный молодой человек».

Газета сообщает, в субботу вечером раненный мужчина перенес экстренную операцию, и о его нынешнем состоянии пока ничего неизвестно. Правоохранители сейчас выясняют, что побудило 26-летнего молодого человека взяться за оружие.